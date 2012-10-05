Tele2 добавит гигабайтов на популярных тарифах

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об увеличении объема включенного в абонентскую плату интернет-трафика на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» для абонентов Красноярского края. Дополнительный трафик будет доступен абонентам начиная с 11 мая.

На тарифе «Мой онлайн» объем интернет-трафика, включенный в абонентскую плату по тарифу, увеличится с 10 Гб до 15 Гб. Дополнительные 5 Гб интернета — это еще 50 часов серфинга сайтов в браузере или еще 5 часов видео в высоком качестве. Остальные параметры тарифа не изменятся. Абонентская плата на тарифе сохранится на прежнем уровне — 499 рублей в месяц.

На тарифе «Мой онлайн+» объем интернет-трафика, включенный в абонентскую плату, увеличится с 12 Гб до 30 Гб. Остальные параметры тарифа не изменятся. Абонентская плата по-прежнему будет составлять 999 рублей в месяц.

Увеличенный пакет интернет-трафика будет предоставляться клиентам с момента ближайшего списания абонентской платы после вступления изменений в силу.

Указанные тарифные планы по-прежнему будут включать безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», переписки и передачи файлов в мессенджерах WhatsApp и Viber, а также неограниченные звонки на номера Tele2 всей России и бесплатные входящие звонки в национальном роуминге (во всех регионах страны за исключением Республики Крым и Севастополя).