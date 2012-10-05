В Красноярске при неизвестных обстоятельствах погиб молодой мужчина (видео)

В красноярском микрорайоне Зеленая Роща обнаружили труп парня. Его личность уже установлена — погибшему 19 лет. Не исключено, что смерть могла носить насильственный характер.

Как подтвердили Newslab.ru в ГСУ СК по краю, вечером 9 мая в районе сквера Космонавтов прохожие обнаружили труп мужчины. Наблюдавшие за дальнейшим развитием событий очевидцы предположили, что его могла сбить машина. Они сняли на видео, как с места происшествия уезжал белый автомобиль ВАЗ, водитель которого какое-то время стоял около лежавшего на асфальте трупа.

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Также они рассказали журналистам Новостей ТВК, что ранее на этом же месте произошла драка.

В настоящее время следователи проверяют эту информацию и устанавливают причину смерти парня.