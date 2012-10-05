Тело мужчины бросили неизвестные на обочине в Красноярске

На правобережье Красноярска нашли труп мужчины: полицейские предполагают, что он погиб в результате ДТП. Тело 44-летнего мужчины с повреждениями, характерными для аварии, обнаружили ранним утром 16 апреля на обочине дороги в районе перекрестка улиц Энергетиков и Свободная.

Полицейские полагают, что мужчину могли сбить в том же месте, после чего водитель скрылся. Также не исключено, что он попал под машину в другом месте, но его привезли в Ленинский район и выбросили тело из машины.

В настоящее время ведется розыск очевидцев происшествия. Всех, кому что-либо известно об инциденте, призывают обратиться в отделение по розыску полка ДПС Красноярска по телефонам (391) 226-83-77, 8-902-947-21-27.

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