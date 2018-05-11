Знаменитой отшельнице Агафье Лыковой привезли виноград и батарейки

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой по поручению ее друга — губернатора Кемеровской области доставили очередную партию провианта, сообщает местное издание Vse42.ru. На этот раз отшельнице отправили более 500 кг круп (гречку, перловку, рис), 100 кг муки, яблоки, груши, виноград и мандарины.

Также она получила сено, комбикорм для коз и кур, семена, восковые и парафиновые свечи, бензин и батарейки для фонаря.

Напомним, Лыкову с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым связывает давняя дружба. Накануне она поздравила его и всех кузбассовцев с Днём Победы. Письмо отшельница передала через главу Таштагольского района Владимира Макуту, который периодически прилетает на заимку, привозит продукты и узнает, как идут дела у отшельницы.

В этот визит она рассказала гостям о том, как перезимовала. Также она посетовала, что истратила дров больше, чем обычно. Со слов Лыковой, она видела медвежьи следы — не исключено, что хищник зимовал где-то поблизости.