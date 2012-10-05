Красноярская магистраль проводит уроки безопасности для школьников

В канун летних школьных каникул на Красноярской магистрали проходит месячник по предупреждению детского травматизма «Внимание, дети!». Как отметили в пресс-службе КрасЖД, время проведения акции выбрано не случайно: летом у детей появляется больше свободы и, как следствие, возрастает число несчастных случаев на железной дороге.

«Наша задача — привлечь внимание широкой общественности, в первую очередь родителей, к проблеме детского травматизма на железнодорожном транспорте. Вовлечь в профилактическую работу образовательные учреждения, творческие, общественные организации, которые работают со школьниками, сделать все возможное, чтобы предстоящие каникулы прошли безопасно», — поясняет начальник службы охраны труда КрасЖД Владимир Переверзев.

В школах Красноярского края и Хакасии, расположенных рядом с железной дорогой, в дни акции проходят уроки транспортной безопасности. Ребятам в игровой форме рассказывают правила поведения на путях. Специально для этого железнодорожники разработали комплекс интерактивных игр «Путешествие в страну Безопасность». Кроме того, для школьников проводятся познавательные экскурсии на предприятия ОАО «РЖД».

Детям не только рассказывают, но и показывают, как правильно садиться в вагон поезда и выходить из него, объясняют, с какой скоростью едет современный локомотив, и почему состав не может остановиться мгновенно. В целом такие мероприятия будут организованы для почти 1 000 школьников, проживающих как в административных центрах, так и в отдаленных населенных пунктах.

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Кроме работы со школьниками, на железной дороге ведутся профилактические рейды, которые проходят совместно с представителями МВД на транспорте. Они организованы на станциях и перегонах КрасЖД, где наиболее часты случаи подросткового травматизма. Железнодорожники и инспекторы транспортной полиции проводят беседы со старшеклассниками, а также встречаются с их родителями.

Отметим, что детский травматизм на железнодорожном транспорте остается серьезной социальной проблемой. Ежегодно на объектах КрасЖД получают травмы дети, оставшиеся без присмотра взрослых и предоставленные сами себе. Так, в 2016 году по этой причине пострадали 10 детей, трое из них погибли. С начала 2017 года травмы на путях получили два ребёнка.