Богучанская ГЭС поставила потребителям 45 млрд кВтч

С момента пуска первых агрегатов (октябрь 2012 года) по 1 мая текущего года Богучанская ГЭС произвела и поставила в Объединенную энергосистему Сибири 45 млрд кВтч электроэнергии, в том числе 4,385 млрд кВтч — в текущем году. Доля Богучанской ГЭС в I квартале составляет 19,5 % суммарной выработки всей энергосистемы Красноярского края (16,238 млрд кВтч) и 40,3 % выработки всех ГЭС края (7,870 млрд кВтч).

Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 26 ноября 2012 года; № 4 — 21 января, № 5 — 5 ноября, № 6 — 6 декабря 2013 года; № 7 и 8 — в конце сентября, гидроагрегат № 9 — 22 декабря 2014 года. Станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с 1 декабря 2012 года. Большая часть электроэнергии и мощности поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам, сформированным в результате конкурентных отборов, проводимых на территории второй ценовой зоны (Сибирь) по соответствующим секторам ОРЭМ. Оставшиеся объемы электроэнергии и мощности с 1 января 2014 года реализуются на ОРЭМ в рамках регулируемых договоров (РД) с гарантирующими поставщиками в адрес населения и приравненных к нему групп потребителей. Тарифы для этих поставок устанавливает Федеральная служба по тарифам.

Материалы по теме Фоторепортаж: Богучанская ГЭС на полную мощь Поставлена точка в 40-летней истории строительства гидроэлектростанции

Рубеж в 30 млрд кВтч Богучанская ГЭС преодолела в апреле, а 40 млрд — в декабре 2016 года. Сдерживающим фактором для увеличения выработки остается маловодье, влияющие на работу ГЭС Ангаро-Енисейского каскада с 2014 года. В то же время спрос на энергию Богучанской ГЭС постоянно увеличивается. К схеме выдачи мощности подключаются новые предприятия Нижнего Приангарья, в том числе на правом берегу Ангары.

По итогам IV квартала и всего 2016 года Богучанская ГЭС заняла первое место в рейтинге «Генерирующие компании — эффективность на рынке», который составлен Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). При определении лидера отрасли были использованы данные по 73 генерирующим компаниям и предприятиям.