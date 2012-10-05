Красноярские пенсионеры учат английский для путешествий

Пенсионеры Красноярска стали постоянными учениками клуба любителей английского языка «Вокруг света», который работает на базе Центра социального обслуживания Октябрьского района с 2016 года. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, пожилые люди изучают английский язык, чтобы путешествовать по разным странам мира.

Программа клуба рассчитана на восемь занятий. В течение месяца пенсионеры проходят курс разговорного английского языка и узнают о культурологических традициях англоязычных стран. «Занятия английским языком с пожилыми людьми стали для меня настоящим открытием. Все ученики очень старательны и всегда выполняют домашние задания. Им всё интересно и в радость. Любимые темы моих учеников: „Знакомство“, „Моя семья“ и „Хобби“», — пояснила Татьяна Кулиненко, социальный педагог Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района.

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Сами «ученики» признаются, что изучение иностранного языка для них не просто увлечение, а способ узнать много нового и «не отставать от жизни». «Я очень люблю путешествовать и выезжать на отдых в другие страны. Английский мне нужен для того, чтобы общаться и понимать местных жителей, читать название населённых пунктов и ориентироваться в чужой стране. Сейчас очень многое пишут на иностранном языке, особенно в интернете, не хочется отставать от жизни», — рассказала 69-летняя ученица клуба Галина Скурихина.

Добавим, занятия в клубе любителей английского языка проходят два раза в неделю по адресу: ул. Тотмина, 19. Подробную информацию о занятиях можно получить по телефону: (391) 246-71-34.