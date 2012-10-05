СГК поддержит краевой турнир по боксу

Сибирская генерирующая компания и благотворительный фонд «СГК — Согреваем сердца» выступают генеральным партнёром чемпионата Красноярского края по боксу памяти почётного мастера спорта СССР В. И. Войлошникова.

Старт соревнованиям был дан вчера, 10 мая. В программе — предварительные бои, четвертьфинал, полуфинал и финал. В этом году боксёры будут бороться за первенство в спорткомплексе «Динамо» (Мира, 67), где Вилорий Войлошников — легенда красноярского бокса — проводил много времени, тренируясь сам и проводя занятия со своими воспитанниками.

На ринг с 10 по 13 мая выйдут сильнейшие спортсмены Красноярского края 10 весовых категорий. Почетными гостями мероприятия станут основатель специализации бокса на базе Красноярского государственного политехнического института, профессор кафедры физической культуры Сибирского федерального университета (по его инициативе в Красноярске проводится турнир по боксу памяти В. И. Войлошникова) Шавкат Байков, дочь Вилория Войлошникова — Анастасия.

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По словам президента краевой федерации бокса Владимира Колесникова, развитие в регионе бокса важно прежде всего с точки зрения популяризации физической активности и здорового образа жизни. Кроме того, это спорт высших достижений.

«Мы заинтересованы в наращивании мастерства, максимальном количестве побед. У красноярских боксёров есть поступательное движение вперёд. В прошлом году три наших земляка защищали честь Сибирского федерального округа на чемпионате России в Оренбурге. В этом году, надеюсь, результаты будут не хуже. Спасибо Сибирской генерирующей компании за то, что она помогает с каждым разом проводить краевые соревнования по боксу на всё более серьёзном уровне. Это усиливает их идеологическую составляющую и открывает новые возможности для спортсменов», — отметил Колесников.

Напомним, СГК поддерживает краевую федерацию бокса на протяжении нескольких лет. В этом году в рамках благотворительной программы энергохолдинг окажет красноярским боксёрам помощь в организации Всероссийского турнира класса «А» памяти первого ректора Красноярского политехнического института В.Н. Борисова, который пройдёт в октябре.