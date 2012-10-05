«В мире животных»: в Красноярске пройдет детский эко-карнавал

1 июня в Красноярске пройдет XII традиционный Детский карнавал. В этом году он будет посвящен экологии.

Как рассказали организаторы карнавала, шествие по улицам города (его тема — «В мире животных») пройдет в формате полосы увлекательных препятствий. По ходу движения участников будут ждать знакомые всем с детства задания и активные игры. Праздник украсят выстрелы конфетти-пушек и мыльные пузыри, а специально приглашенные художники покроют лица всех желающих аквагримом. Также на карнавале пройдет шоу барабанщиков.

Участников карнавального шествия оценят по нескольким номинациям. Организаторы озвучили некоторые из них: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» будут оценивать костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

Заявки на участие уже подали более 70 команд. Ожидается, что по центру города пройдут не менее 2 тыс. человек.

С 12:00 до 13:30 праздничная колонна пройдет по пр. Мира от улицы Горького до Театральной площади, где состоится «Большой детский день»: детей и их родителей ждет шоу-программа, интерактивные площадки и призы.

Игровые и зрелищные локации на верхней и нижней террасах будут работать до 18:00. А с 13:30 здесь пройдет награждение участников карнавала.

Водителям на заметку! Пр. Мира будет закрыт для автомобилей и открыт для детей с 10:00 до 14:00.

Фото предоставлены организаторами карнавала