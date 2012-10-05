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«В мире животных»: в Красноярске пройдет детский эко-карнавал
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«В мире животных»: в Красноярске пройдет детский эко-карнавал

0+ для детей всех возрастов
11 мая 18:36
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1 июня в Красноярске пройдет XII традиционный Детский карнавал. В этом году он будет посвящен экологии.

Как рассказали организаторы карнавала, шествие по улицам города (его тема — «В мире животных») пройдет в формате полосы увлекательных препятствий. По ходу движения участников будут ждать знакомые всем с детства задания и активные игры. Праздник украсят выстрелы конфетти-пушек и мыльные пузыри, а специально приглашенные художники покроют лица всех желающих аквагримом. Также на карнавале пройдет шоу барабанщиков.

Участников карнавального шествия оценят по нескольким номинациям. Организаторы озвучили некоторые из них: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» будут оценивать костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

Детский карнавал 2016
Детский карнавал 2016
Детский карнавал 2016
Детский карнавал 2016
Детский карнавал 2016
Детский карнавал 2016

Заявки на участие уже подали более 70 команд. Ожидается, что по центру города пройдут не менее 2 тыс. человек.

С 12:00 до 13:30 праздничная колонна пройдет по пр. Мира от улицы Горького до Театральной площади, где состоится «Большой детский день»: детей и их родителей ждет шоу-программа, интерактивные площадки и призы.

Игровые и зрелищные локации на верхней и нижней террасах будут работать до 18:00. А с 13:30 здесь пройдет награждение участников карнавала.

Водителям на заметку! Пр. Мира будет закрыт для автомобилей и открыт для детей с 10:00 до 14:00.

Фото предоставлены организаторами карнавала

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