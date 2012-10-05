Дело о контрабанде леса на 250 млн рублей дошло до суда

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела о контрабанде леса, сообщили 12 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере и хищение чужого имущества путем мошенничества в особо крупном размере) возбудили в отношении бывшего руководителя ООО «Слайва» по итогам проверки, которую провела Красноярская транспортная прокуратура.

«Установлено, что ООО „Слайва“ в лице его директора в 2012-2014 гг в адрес иностранных контрагентов (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан) осуществлен экспорт пиломатериалов на общую сумму свыше 250 млн рублей, являющихся стратегически важными сырьевыми ресурсами. При таможенном оформлении данной продукции директором фирмы были использованы поддельные внешнеэкономические контракты, что повлекло недостоверное декларирование товара», — пояснили в прокуратуре.

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Руководитель направлял в налоговые органы края фиктивные документы, в которых указывал, что покупал лесоматериал в России, заплатив за него с учетом НДС. При экспорте ему из бюджета вернули больше 6 млн рублей, которые мужчина использовал по собственному усмотрению. Но на самом деле, считают следователи, никаких финансово-хозяйственных отношений с организациями, которые были указаны как продавцы, ООО «Слайва» не имело.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Лесосибирский городской суд Красноярского края с обвинительным заключением.