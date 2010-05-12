Мужчина «с улыбкой на лице» беспричинно напал на ребенка и авто (видео)

В Красноярском крае невменяемый мужчина бросился на машину, а также напал с шилом на водителя и ребенка. Инцидент произошел утром 10 мая в поселке Нижняя Пойма, видео с регистратора водитель опубликовал в социальных сетях.

Со слов пассажирки машины, когда они, двигаясь по проселочной дороге со скоростью около 5 км/ч, поравнялись с идущим навстречу незнакомым мужчиной, он повел себя агрессивно.

«Он с бешеным видом открыл пассажирскую дверь и попытался проникнуть внутрь. Мой муж прибавил газа, и мы проехали метров 50, это был тупик улицы, мы развернулись и поехали в обратную, обруливая парня. В это время он кинулся на лобовое стекло и начал его выдавливать собой и дико орать», — рассказала пассажирка машины.

На кадрах с регистратора видно, что от его действий стекло пришло в негодность.

Водитель сбросил с машины на землю странного мужчину. Через какое-то время парень встал и пошёл «с улыбкой на лице», рассказала девушка. На вопрос о мотивах его поступка мужчина якобы заявил, что делает, что хочет. А когда водитель попросил его вытащить руки из карманов, он отказался и якобы кинулся на него и прохожего мужчину с шилом.

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Водитель успел добежать до машины и поехал в полицию, сотрудники которой задержали налетчика. Позже автомобилист выяснил, что тот же странный мужчина напал на ребенка — «ударил 9-летнюю девочку три раза шилом и рассек бровь». Ее спасли прохожие, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. При этом пострадавшие пожаловались, что мужчину положили в больницу, а потом полицейские якобы отпустили его, не найдя состава преступления.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что проверка по данному факту продолжается и сейчас 34-летний мужчина находится в специализированном медучреждении. Злоумышленником оказался местный житель, который недавно приехал в поселок с севера Красноярского края, где долгое время работал вахтовым методом.