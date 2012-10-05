Новые клиенты банка «Акцепт» смогут бесплатно открыть расчетный счет

С 10 мая банк «Акцепт» проводит традиционную акцию «Добро пожаловать!». Новым клиентам предлагается бесплатно открыть рублевый или валютный расчетный счет.

Поучаствовать в акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают более полугода. Для участия необходимо подключить систему ДБО «Интернет-банк» по тарифам банка.

Отметим, новые клиенты банка в рамках акции не только смогут бесплатно открыть счет, но получат три месяца бесплатного обслуживания рублевого счета.

Акция действует с 10 мая по 10 августа 2017 года. Подробности можно уточнить у менеджеров АО «Банк Акцепт» по адресу: ул. Партизана Железняка, 32, или по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37.