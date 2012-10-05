После тепла и дождей в Красноярск придут ночные заморозки

К концу рабочей недели в Красноярск придут ночные заморозки.

По прогнозу портала Gismeteo.ru рабочая неделя в столице края начнется с тепла и дождей — в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +19 °С, а к вечеру похолодает лишь до +11 °С. Портить такую комфортную погоду будет только дождь, который может затянуться на все светлое время суток.

Во вторник утром столбики термометров покажут около +8 °С, а к обеду потеплеет до +17 °С, а дождя не будет совсем. Напомним, предварительно на этот день в Красноярске назначено окончание отопительного периода и отключение тепла.

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Третий день рабочей недели принесет похолодание — около +3 °С утром и всего до +10 °С в дневное время. Небо в этот день будет скрыто под плотными тучами, но дождя синоптики не обещают. Четверг будет таким же по температурному фону, но днем все же прольется небольшой дождь.

Последний день рабочей недели заставит красноярцев вспомнить о теплой одежде на утро — термометры покажут −1 °С, но утром будет быстро теплеть и уже к обеду будет снова около +11 °С, прольется небольшой дождь.

Выходные 20 и 21 мая будут дождливыми и прохладными — около +5 ... +7 °С ночью и +12 °С днем.