Объявлена дата отключения отопления в Красноярске

Отопительный сезон закончится в Красноярске в следующий вторник, сообщили 11 мая в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Обычно тепло в квартиры горожан перестают подавать после того, как среднесуточная температура держится выше +8 °С на протяжении 5 суток подряд. В этом году отключить отопление планируется 16 мая, в следующий вторник. Соответствующее распоряжение в ближайшее время подпишет глава города Эдхам Акбулатов.

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«Как только отопление будет отключено, в Красноярске приступят к подготовке к новому отопительному сезону и гидравлическим испытаниям. После выявления порывов, предприятия и организации начнут ремонтные работы», — отметили в мэрии.

Напомним, в прошлом году отопление отключили 24 мая — срок затянулся из-за прохладной погоды. В этом году в столице края планируется сократить сроки отключения горячей воды — большинство потребителей ждет одно плановое отключение на 11 суток в летние месяцы.