Приоритеты ремонта дорог обсудили в красноярской мэрии

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил усилить контроль за формированием безбарьерной среды в рамках масштабного ремонта городских улиц. Такое заявление он сделал сегодня в рамках селекторного совещания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Комплексный ремонт улично-дорожной сети в рамках федеральной программы „Безопасные и качественные дороги“ подразумевает формирование безбарьерной среды: понижение бордюрного камня, укладку тактильной плитки. Необходимо усилить контроль проведения данных видов работ в ходе ремонтного сезона текущего года, результат должен быть максимально качественным», — подчеркнул мэр.

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Что касается дорожной обстановки в целом, на совещании было отмечено, что неудобства из-за ремонта улично-дорожной сети испытывают как пассажиры общественного транспорта, так и автомобилисты. В связи с этим Эдхам Акбулатов поручил на основании мониторинга смоделировать движение транспортных потоков и предложить вариант снижения заторовых ситуаций, в частности в Николаевке — на участке от улицы Чкалова до улицы Сопочной.

Кроме того, учитывая, что в городе продолжается работа по уборке территории, глава Красноярска отметил, что особое внимание необходимо уделить вывозу собранного мусора, приведению в порядок городских погостов. Также мэр поручил руководителю администрации Советского района представить план первого этапа комплексного благоустройства микрорайона «Солнечный».