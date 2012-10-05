Ремонт красноярских улиц разбили на 13 этапов

​​В Красноярске уже начался ремонт 12 улиц, сообщили 12 мая в пресс-службе мэрии города.

Напомним, на это лето в Красноярске запланировали масштабный ремонт дорог, который затронет весь город. Сегодня власти представили схемы перекрытия, причем сразу предупредили, что избежать заторов не получится.

Чтобы немного разгрузить город, ремонт в мэрии решили разделить на 13 этапов. Сейчас подрядчики уже работают на 12 объектах — до 10 мая подрядчики начали ремонт на десяти из них (Перенсона, Вейнбаума, Игарская, Маерчака, Ладо Кецховели, Партизана Железняка, Алексеева, 3-я Дальневосточная, 26 Бакинских комиссаров и пр. имени газеты «Красноярский рабочий»). А С 11 мая ремонт начался еще на двух улицах — Дубровинского на участке от Регистрационной палаты до ул. Горького и на Тамбовской.

До конца мая работы должны начаться на шести других улицах (60 лет Образования СССР, Лесопарковая, Крупской, Ботаническая, Становая, Ленинградская). С 20 мая изменится схема организации дорожного движения в центре города, появятся дополнительные светофоры.

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В июне, за три этапа, начнут ремонтировать Коммунальный мост и сразу много улиц (Белинского, Металлургов, Семафорная, Лесопильщиков, Тургенева, Алеши Тимошенкова, пер. Медицинский, пр. Мира от Каратанова до Парижской Коммуны, ул. Карла Маркса от Вокзальной до Декабристов, Юности, Крайняя, Енисейский тракт, Свердловская, Вавилова).

Работы на ул. Дубровинского переместятся на участок от Горького до Перенсона, стартует ремонт Норильской и на следующего участка пр. имени газеты «Красноярский рабочий». В этот же период завершится работа на Игарской, Перенсона, Вейнбаума, Алексеева, 3-я Дальневосточной.

С 1 июля начнутся работы на ул. Карла Маркса на участке от Декабристов до Кирова и на ул. Дубровинского от Вейнбаума до музейного центра. Начнут ремонтировать ул. Елены Стасовой, ул. Северную и пр. Мира на участке от Парижской Коммуны до Вейнбаума, а затем — ул. Карла Маркса на участке от Кирова до Сурикова.

Закончится ремонт Ботанической, Становой, Ленинградской, ул. 26 Бакинских комиссаров, Тамбовской, Маерчака и Алеши Тимошенкова.

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На август запланированы еще три этапа. Начнутся работы на пр. Мира на участке от Вейнбаума до Декабристов. При этом завершатся работы на ул. Ладо Кецховели, Белинского, Лесопарковая, Крупской, Юности, Крайняя, в пер. Медицинский, на Тургенева.

Следом стартуют работы на очередном участке ул. Дубровинского — от Перенсона до Вейнбаума, на ул. Карла Маркса — от Сурикова до Каратанова.

Во время предпоследнего этапа работы организуют на оставшемся участке пр. Мира — от Декабристов до Профсоюзов. При этом завершится ремонт проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», улиц Свердловская, Семафорная, Енисейский тракт, Дубровинского.

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И уже в сентябре подрядчики должны будут завершить работы на пр. Мира от ул. Декабристов до ул. Профсоюзов.

Всего в городе предполагается обновить 46 объектов. На четырех планируется капитальный ремонт, 33 улицы отремонтируют, на 6 участках оптимизируют дорожного движение, а на 27 подрядчикам предстоит провести ликвидировать очаги аварийности.

При капитальном ремонте пр. Мира дорогу будут перекрывать поквартально с организацией альтернативных объездов по ул. Карла Маркса и ул. Ленина. Работы в каждом из пяти кварталов будут идти 15-20 дней и завершатся в сентябре.