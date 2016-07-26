Каратисты Зеленогорска с лихвой «отработали» благотворительные деньги ЭХЗ

Юные бойцы Центра дополнительного образования «Витязь» заработали две серебряных и четыре бронзовых медали на III Первенстве России по всестилевому каратэ. Благотворительную поддержку в организации поездки на представительные соревнования спортсменам оказало АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Первенство, собравшее более 900 девушек и юношей из 40 регионов страны, прошло с 3 по 8 мая в Орле и было посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бои проходили в спортивном центре ТМК «ГРИН» в жестком графике — одновременно на шести татами. Было разыграно 126 комплектов медалей. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ и Федерация всестилевого каратэ России.

Пять воспитанников тренера Центра «Витязь» Ивана Полютова выступали в составе сборной команды Красноярского края и внесли в командную копилку шесть медалей. Данила Варавва, Сергей Грачев и Игнат Патриков заняли третье место в командном ката (синхронное выполнение технических приемов) в возрастной категории 14–17 лет. В личном зачете второе место в поединках бойцов 14–15 лет (весовая категория — 55 кг) завоевал Сергей Грачев. Этот результат позволил ему выполнить норматив I взрослого разряда. Александр Рудковский в абсолютной весовой категории юношей 13 лет также занял второе место. В категории 16–17 лет Ренат Мамадалиев стал бронзовым призером в программе двоеборья (поединки + технические действия) и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта РФ».

Успешное выступление зеленогорских каратистов дает им право выступить во всероссийском финале VIII летней Спартакиады учащихся, которая пройдет 23–27 октября в Сочи.

Добавим, что за счет благотворительной поддержки ЭХЗ с начала 2017 года в Зеленогорске городскими учреждениями культуры, образования и спорта, общественными ветеранскими организациями, обществом инвалидов и другими было реализовано около двадцати крупных проектов на общую сумму порядка 2 млн рублей. А в целом в 2017 году на благотворительные цели Электрохимический завод выделит более 6,2 млн рублей. Работа в этом направлении является одним из доказательств, что ЭХЗ остается социально ответственным предприятием и вносит весомый вклад в развитие города.