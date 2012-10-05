Красноярцев пригласили на первую «Гонку героев» (видео)

10 июня в Красноярске впервые пройдет знаменитый забег с препятствиями — «Гонка героев». Мероприятие проводится на федеральном уровне уже третий год и успело завоевать любовь тысяч поклонников по всей стране.

Формат проекта — бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. Участникам необходимо пройти непростую трассу, для каждого региона — со своими особенностями. Уникальные ландшафты и оригинальные препятствия делают каждый забег неповторимым.

В Красноярске забег пройдет на острове Татышев. Длина трассы составит 10 километров, а преодолеть участникам предстоит свыше 20 препятствий.

«Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. „Герои“ преодолевают „рукоходы“, тоннели и даже целые „полосы разведчика“. На протяжении всего забега будет работать фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: надувным детским городком, гравировкой на жетонах, прокатом велосипедов, музыкальными сетами от популярных диджеев», — рассказали организаторы.

Приобрести билет и лично познакомиться с новым видом активного отдыха можно на сайте лигагероев.рф.