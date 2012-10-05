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Красноярцев пригласили на первую «Гонку героев» (видео)
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Красноярцев пригласили на первую «Гонку героев» (видео)

18+ запрещено для детей
17 мая 9:00
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10 июня в Красноярске впервые пройдет знаменитый забег с препятствиями — «Гонка героев». Мероприятие проводится на федеральном уровне уже третий год и успело завоевать любовь тысяч поклонников по всей стране.

Формат проекта — бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. Участникам необходимо пройти непростую трассу, для каждого региона — со своими особенностями. Уникальные ландшафты и оригинальные препятствия делают каждый забег неповторимым.

Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»
Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»
Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»
Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»
Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»

В Красноярске забег пройдет на острове Татышев. Длина трассы составит 10 километров, а преодолеть участникам предстоит свыше 20 препятствий.

«Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. „Герои“ преодолевают „рукоходы“, тоннели и даже целые „полосы разведчика“. На протяжении всего забега будет работать фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: надувным детским городком, гравировкой на жетонах, прокатом велосипедов, музыкальными сетами от популярных диджеев», — рассказали организаторы.

«Гонка Героев — новая высота»

Видео предоставлено организаторами гонки

Приобрести билет и лично познакомиться с новым видом активного отдыха можно на сайте лигагероев.рф.

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