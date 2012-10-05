Красноярцев напугало «нашествие» насекомых (видео)

Красноярцы сообщают о «нашествии» крылатых насекомых в районе левобережной набережной. Горожане предположили, что это ручейники.

Видеозапись скопления насекомых, сделанную в кинотеатре на ул. Дубровинского, опубликовали на своей странице в соцсети журналисты телеканала «Прима». В комментариях к этой записи красноярцы рассказали, что тоже сталкивались с подобными насекомыми: например, они появились в районе глазного центра ул. Никитина, рассказала горожанка. «У меня их полная квартира, живу на БКЗ», — добавила другая.

Комментаторы пришли к выводу, что это ручейники. Их личинки и куколки обитают в водоемах, что может объяснить распространение этих насекомых в районе берегов реки.