Мотопарапланерист упал из-за остановки двигателя на высоте 400 м

13 мая в Эвенкии из-за поломки двигателя упал мотопараплан. Планериста госпитализировали.

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Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 10 часов утра. Планерист находился в 16 км от села Байкит. По предварительным данным, причиной падения стало прекращение работы двигателя на высоте около 400 м.

Управлявший парапланом мужчина получил перелом ребер и сейчас находится в Байкитской районной больнице. Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение федерального законодательства.