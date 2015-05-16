Российских туристов предупредили об опасностях Таиланда и Туниса

Россиянам необходимо быть осторожнее в Таиланде и Тунисе, сообщили 16 мая в пресс-службе Ростуризма.

В связи с тем, что Тунис граничит со странами, где действуют запрещенные террористические организации, а в Таиланде в последнее время тоже наблюдается высокий уровень террористической угрозы, туристов призывают к максимальной осторожности.

«В Тунисе туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортных территориях — Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба. Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей», — предостерегли в Ростуризме.

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В Таиланде, предполагают в ведомстве, может быть «завербован персонал туриндустрии из числа местных жителей».

«Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией „естественных“ причин этих событий», — отметили в пресс-службе агентства.

Туристам советуют избегать «спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране». Посещать стоит только запланированные заранее, при оформлении тура, мероприятия.