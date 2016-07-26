В Красноярске водителя зажало между машинами: мужчина погиб

Минувшей ночью на ул. Алексеева в Красноярске погиб водитель сломавшейся «Хонды» — его зажало между машинами после наезда другого автомобиля.

Honda находилась на проезжей части с выключенными габаритными фонарями и аварийной световой сигнализацией, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Знака аварийной остановки вблизи тоже не было. В результате в машину сзади врезалась Mazda под управлением 22-летней девушки.

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В этот момент водитель сломавшейся машины крепил буксировочный трос к стоявшему перед ним автомобилю Subaru. От удара Honda въехала в Subaru. От полученных травм мужчина скончался на месте. Девушка-водитель получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.