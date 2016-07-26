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Регбийный стадион на правобережье разберут и построят заново
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Регбийный стадион на правобережье разберут и построят заново

16 мая 13:29
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В Красноярске готовятся отремонтировать правобережный регбийный стадион. На портале госзакупок появилась информация о аукционе на ремонт спорткомплекса «Авангард».

Заявки от подрядчиков принимаются с 11 мая. Кто будет выполнять работы, которые предварительно оценили в 364 млн рублей, станет известно 2 июня. Работы победитель должен будет завершить к концу октября 2018 года.

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Согласно описанию проекта, подрядчику придется снести старые здания, а затем построить новую западную трибуну, сделать новые подвальные помещения, пандусы на входах и обустроить новые выходы на поле.

Кроме этого, строители должны закупить, но не монтировать достаточно большой перечень оборудования для тренажерного зала и оборудования внутренних помещений стадиона.

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