Банк ВТБ подарил оборудование красноярской детской больнице

Сегодня в Красноярской межрайонной детской больнице № 4 прошла благотворительная акция банка ВТБ «Мир без слез», где учреждению подарили медицинское оборудование стоимостью в 1,5 миллиона рублей.

Красноярская межрайонная детская больница № 4 специализируется на оказании оториноларингологической помощи. Сейчас срок ожидания плановой госпитализации составляет более 5 месяцев. Приобретенная банком ВТБ мобильная система для эндоскопии позволит сократить срок ожидания и проводить больше операций.

— Ежегодно в нашей больнице проходит лечение 3000 пациентов, и это немало. К сожалению, наш профиль востребован намного больше. То оборудование, которое мы сегодня получили в подарок, позволит увеличить количество выполняемых операций, как минимум на 1000 в год, — рассказывает главный врач больницы Елена Корепина.

Бюджет благотворительной программы банка ВТБ за 14 лет составил более 300 миллионов рублей. В 2017 году на поддержку детских больниц страны выделено около 40 миллионов рублей.

— Радостно участвовать в таких событиях, особенно приятно, что они направлены на детей. Это всегда впечатляет и трогает. Люди, которые не безучастны к страданиям ребенка и свои действия оформляют в виде конкретных событий, вызывают уважение. Хотелось бы отметить, что в этой больнице проходят лечение дети не только из Красноярска, но и всего края, — поделился впечатлениями от акции заместитель министра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Попов.

На радость детям в больнице был организован праздник, где выступили давние друзья программы «Мир без слез», герои телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» — Каркуша, Хрюша и Степашка, а также композитор Владимир Щукин в образе пирата Джонни-Шоколадка. Важную роль артистов отметил Александр Ерофеев, — начальник управления рекламы и маркетинга, вице-президент банка ВТБ, который прибыл в Красноярск на праздничную церемонию:

Благотворительная программа «Мир без слез» начала работу в 2003 году. Сначала она распространялась только на Москву и Московскую область, но с 2007 г. вышла на федеральный уровень. Впервые в Красноярске благотворительная акция прошла в 2010 г. Тогда банк ВТБ приобрел оборудование для выхаживания недоношенных и тяжелобольных детей для городской клинической больницы № 20 им. И.С.Берзона, в 2013 году Городская детская больница № 4 получила в дар аппарат искусственной вентиляции легких для палат интенсивной терапии, а в 2014 году банк приобрел оборудование для реанимационного отделения Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 5.

— Очень приятно дарить больницам необходимое оборудование. В 2014 году, несмотря на экономический кризис, было принято решении не о сокращении программы, а, наоборот, о ее расширении. И сейчас ежегодно наш банк посещает порядка 20 городов России. Одна из особенностей программы «Мир без слез» в том, что мы не навязываем больницам оборудование, они сами выбирают, что им в данный момент необходимо. Также вместе с нами во все города выезжает программа «Спокойной ночи, малыши» и дарит детям праздник. Я думаю, что детские улыбки — это одно из таких хороших лекарств, — заключил Александр Ерофеев.

— Сегодня мы рады принимать в Красноярске уже в четвертый раз нашу общероссийскую корпоративную программу «Мир без слез» и надеемся, что новая мобильная система поможет маленьким пациентам расти здоровыми, а врачам — оперативно оказывать качественную медицинскую помощь, — дополнила руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева.

Гостем торжественной программы акции «Мир без слез» также была актриса театра и кино — Екатерина Вилкова. Актриса привлекает внимание общественности к проблемам в детской медицине:

— Как и любая мама, я очень переживаю, когда болеют дети. Хотелось бы, чтобы больницы были оснащены современным оборудованием, способным оперативно выявить проблему и помочь малышу выздороветь. И очень здорово, что есть такая программа как «Мир без слез», которая уже 14 лет помогает детским больницам по всей России в приобретении необходимого оборудования.

Фотографии предоставлены банком ВТБ