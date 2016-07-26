Лжемотоциклист с ненастоящей кислотой ограбил два офиса микрозаймов (видео)

В Советском районе полицейские задержали грабившего офисы микрозаймов разбойника, сообщили 17 мая в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Заявление о необычном ограблении микрофинансовой организации в Советском районе поступило в дежурную часть отдела полиции № 5. Работавшая в офисе девушка рассказала: в помещение вошел мужчина в мотоциклетном шлеме и потребовал отдать ему деньги, в качестве «оружия» демонстрируя бутылку, в которой якобы была сильнодействующая кислота.

«Девушка, испугавшись, передала ему денежные средства, после чего злоумышленник выбежал на улицу и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские сумели установить личность подозреваемого и задержали его. Как оказалось, 31-летний красноярец ранее не был судим, нигде не работал и за последнее время обокрал подобным образом два офиса микрозаймов — оба в Советском районе города на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Сам мужчина рассказал, что не хотел никому причинить вреда.

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«Это была глупость, на самом деле. Я не хотел никому ничем навредить, не было такой мысли. Потому и не брал ничего — ни ножей, ни пистолетов. У меня был обычный бутылёк с водой, сказал, что кислота. Да и на мотоцикле я ездить, честно говоря, не умею... На тот момент я подумал, что это была хорошая идея. Совершил глупость, что теперь делать?» — рассказал «разбойник».

Вину он признал, написал явку с повинной. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».