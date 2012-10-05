Красноярский борец стал якутским чиновником

29-летний борец-вольник Виктор Лебедев, представлявший Красноярский край и Якутию, объявил о завершении спортивной карьеры. Теперь он стал советником мэра Якутска Айсена Николаева, сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Лебедев дважды выигрывал чемпионаты и кубки мира (в 2010 и 2011 годах), шесть раз брал золото на чемпионатах России, в 2015 году стал лучшим на Гран-при «Иван Ярыгин». На Олимпиаде 2016 года он остался без медали.

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«Я думаю, что Виктор морально устал от борьбы, — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили. — Вне ковра вызовы не менее жесткие, и я хочу пожелать Вите принять их достойно. У меня нет сомнений, что он добьется больших успехов и за пределами борцовского ковра, где он проделал большой пусть и достиг высоких результатов».