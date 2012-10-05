«Упала и умерла»: на школьном дворе скончалась ученица

В Советском районе на школьном дворе умерла школьница, сообщили 17 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 11-летняя ученица школы № 149 (ул. Весны, 9а) умерла вчера около 17:00. «Изъято видео с камер наблюдения, где видно, что девочка вместе с подругами вышла из здания школы и направилась к беговой дорожке, где через непродолжительное время упала и умерла», — рассказали в управлении.

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Очевидцы рассказывали, что девочке пытались оказать помощь еще до приезда реанимационной бригады, но спасти ее не удалось.

Предварительно судебно-медицинская экспертиза называет причиной смерти ребенка заболевания. Следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а затем, по результатам проверки, будет принято процессуальное решение.