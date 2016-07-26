Красноярцы рассказали, за что любят тариф «Все в одном» от «Билайн»

«Билайн» вместе с красноярцами отпраздновал первый юбилей предложения «Все в одном», по которому пользоваться «домашним» интернетом и ТВ можно за 1 рубль. Тариф, запущенный в прошлом году, быстро набрал популярность. Уже в январе этого года к нему подключились 500 тыс. абонентов.

«Год назад, когда компания предлагала подключиться за такую низкую цену, многие думали о том, что это временная акция. Прошел год, и на юбилей были приглашены клиенты, которые стали пользоваться услугами с самого запуска и за год потратили на домашнее телевидение и интернет 12 рублей», — рассказали в пресс-службе оператора.

Одна из участниц праздника, пенсионерка Лидия Егоровна рассказала, как она стала клиентом «Все в одном». Ей позвонил представитель «Билайн», рассказал о новом предложении и посоветовал подключить домашний интернет и ТВ за 1 рубль в месяц. Женщина призналась, что не поверила такому предложению, но обещала подумать. Она записала все интересующие вопросы и отправилась в офис компании за консультацией. Сейчас она подключена к тарифу «Все в одном за 501». Пенсионерка отметила, что активно пользуется интернетом, например, социальной сетью «Одноклассники».

Другая гостья юбилея, Мила Сандр, сообщила, что узнала о «Все в одном» после того, как собралась расторгнуть договор с «Билайн» из-за недовольства существующей тарификацией. В офисе, где она собиралась писать заявление, специалисты рассказали ей о новом предложении. Миле оно сразу понравилось, поскольку плата за услуги «Домашнего интернета и ТВ» составляла всего 1 рубль в месяц. Сейчас она подключена к тарифу «Все в одном за 801» и всем довольна.

«Все в одном» — это объединенный тариф мобильной связи и услуг домашнего интернета и ТВ. Цена действительна для клиентов, которые пользуются мобильной связью «Билайн» — в тариф включен пакет звонков, SMS и мобильного интернета. На данный момент стоимость общего пакета начинается от 501 рубля. Всеми услугами можно управлять из единого «Личного кабинета» и не нужно оплачивать несколько счетов. Списания за все услуги происходят со счета мобильного телефона. Если выбрать большой пакет и подключить к нему еще несколько членов семьи с помощью дополнительной опции, то тогда с одного счета будут оплачиваться мобильный интернет, звонки, SMS, телевидение и домашний интернет на всю семью.

Оставить заявку на подключение к тарифу «Все в одном» можно по телефону 8-800-700-8000, на сайте или в любом офисе «Билайн».