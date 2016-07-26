Приложение «Билайн ТВ» стало доступно на телевизорах и приставках под управлением Android TV

«Билайн» запустил собственное приложение «Билайн ТВ» для телевизоров с поддержкой Smart TV производства Sony, Philips, Sharp и приставке Mi Box, работающих на базе Android TV. Скачать приложение «Билайн ТВ» и смотреть ТВ программы более 55 популярных телеканалов для всей семьи, в том числе и в HD качестве, можно уже сейчас в магазине «Google Play» на телевизоре или приставке.

Первые 7 дней просмотр ТВ программ бесплатный, затем стоимость составит 329 рублей в месяц. Оплатить, изменить или отменить подписку можно прямо в своем аккаунте в Google Play. Клиенты «Билайн» могут пополнить счет своего аккаунта прямо со счета своего мобильного телефона. Для этого на своем Android-смартфоне достаточно зайти в «Play Маркет» — всплывающее меню «Аккаунт» — выбрать «Способы оплаты» — «Оплата через Билайн», далее следовать рекомендациям системы.

По итогам года «Билайн ТВ» для Apple TV, запущенное в начале года, вошло в рейтинг приложений по версии AppStore: № 2 в топ кассовых приложений и № 4 в топ бесплатных приложений. Успешный запуск приложения на платформе Apple TV позволил «Билайн» сфокусироваться на развитии сервиса на других платформах.

«Мы добились отличных результатов с приложением „Билайн ТВ“ на Apple TV. По нашим оценкам, нашим сервисом воспользовался каждый четвертый пользователь приставки Apple TV последнего поколения в России. И это логично, ведь мы объединили в одном месте качественный контент и дружелюбный интерфейс», — прокомментировала директор по развитию медиабизнеса ПАО «Вымпелком» Мария Резник.

Чтобы воспользоваться приложением, не обязательно быть клиентом мобильной связи или Домашнего интернета «Билайн». Приложение доступно для владельцев телевизоров и приставок под управлением Android TV, независимо от того, услугами какого оператора или провайдера они пользуются.

Цена указана с НДС.