Строительство «Платинум Арены» обсудили в Красноярске

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров принял участие оперативном штабе по подготовке объектов Универсиады, главным вопросом повестки которого стала координация действий строительных и ресурсоснабжающих организаций на стройплощадке «Платинум Арены».

Как доложили заместителю министра строительства и ЖКХ Сергею Козупице представители застройщика «Платинум. Арена. Красноярск», в июне начнутся планировка участка вокруг спортивного объекта и завоз грунта, поэтому после завершения благоустройства ни одна ресурсоснабжающая организация не должна уже вести земляные работы. Это связано также с тем, что на схеме территории, прилегающей к спортивно-зрелищному комплексу, «белым пятном» остается место расположения факела Универсиады, которое пока держится в секрете, отметил Роман Сотников, генеральный директор «Платинум. Арены».

Чтобы соблюдать график строительства центрального объект будущей Универсиады, где пройдёт открытие и закрытие зимних студенческих игр, Сергей Козупица поручил руководителю администрации Свердловского района Владимиру Саару составить единый план мероприятий — «дорожную карту» строительства инженерных коммуникаций, работ по благоустройству территории «Платинум. Арена. Красноярск» и набережной Енисея в микрорайоне «Тихие Зори».

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В свою очередь генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров подчеркнул, что предприятие уже предоставило свои графики работ в администрацию Свердловского района. «Мы понимаем обеспокоенность застройщика. И у „КрасКома“, и у „Русской платины“ большой фронт работ, который необходимо реализовать за короткое сибирское лето, — отметил Олег Гончеров. — Мы готовы выполнить всё от нас зависящее, чтобы этот и другие объекты Универсиады-2019 были сданы в срок».

Напомним, что подрядная организация «Сибирьэнергоинжиниринг» должна проложить к этому объекту Универсиады 1184 метров водовода в две нитки диаметром по 300 мм каждый, магистральную сеть водоснабжения диаметром 500 мм протяженностью 2417,3 метров и 1716 м сетей водоотведения диаметром от 300 до 500 мм, а также построить канализационно-насосную станцию. В июле планируется завершить строительство участка инженерных коммуникацией от здания «Платинум Арены» до магистральных сетей водоснабжения и водоотведения со стороны улицы Лесников.