Красноярцы выбрали заборчики для правобережной набережной

На сайте мэрии Красноярска подвели итоги опроса по выбору элементов дизайна правобережной набережной, которую обустроят около будущего спорткомплекса «Платинум Арена».

Голосование проводилось с 18 по 25 апреля. Были представлены три варианта заборчиков и лавочек. Свое мнение за неделю высказали 582 посетителя сайта. 52 % участников опроса поддержали вариант с заборчиком в виде наложенных друг на друга окружностей. Отметим, что такие же ограждения горожане недавно выбрали для оформления проспекта Мира.

72 красноярца оставили комментарии к предложенным вариантам дизайна.

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«Анализ комментариев показал, что большинство из них — это предложения по объединению элементов внешнего благоустройства, взятых со всех макетов, предложенных к обсуждению. Предложения горожан обязательно будут учтены при принятии решения по благоустройству правобережной набережной в районе строящегося спортивного комплекса „Платинум Арена“», — сообщили в пресс-службе мэрии.