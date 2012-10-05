ВТБ подвел итоги конкурса для студентов СФУ

ВТБ провел заключительный мастер-класс для студентов экономических специальностей Сибирского федерального университета. Организатором мероприятия выступила служба по работе с акционерами банка при поддержке филиала ВТБ в Красноярске, инвестиционного департамента ВТБ24 и СФУ.

Управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещёв рассказал о возможностях технического анализа рынка акций, сообщил о базовых принципах и понятиях, способах прогнозирования изменения котировок акций. Директор службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев представил информацию о корпоративном управлении и стратегическом менеджменте, в том числе на примере крупных иностранных и отечественных компаний.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подвел итоги конкурса, объявленного в марте.

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«Студентам необходимо было выполнить три задания. В одном из них они составляли и оптимизировали личный финансовый план. В другом задании участники в системе интернет-трейдинга торговали акциями российских эмитентов, в том числе и банка ВТБ, на виртуальные деньги, зачисленные каждому студенту на демо-счет, в третьем — выступали помощником финансового аналитика и определяли влияние политических и экономических событий на фондовый рынок и стоимость ценных бумаг „голубых фишек“. Организуя такие мастер-классы в различных вузах страны, мы преследуем цель роста финансовой грамотности среди студентов. Уверены, что способствуем воспитанию граждан, готовых принимать эффективные финансовые решения и нести за них ответственность», — подчеркнул он.

Итоги конкурса среди студентов СФУ подвели по сумме трех заданий. Победителем конкурса стал Андрей Яковлев, на втором — Дарья Андреева, третье место разделили Анастасия Зверева и Михаил Чунин. Победитель и остальные призёры были награждены призами от банка.