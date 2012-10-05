Компания РУСАЛ принимает участие в Общероссийской климатической неделе в рамках Года экологии. Климатическая неделя проводится с 15 мая по 15 июня, в России она проходит впервые, в соответствии с решением межведомственной рабочей группы при администрации президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.
РУСАЛ в рамках климатической недели проведет 15 экологических мероприятий в регионах присутствия, основная целью которых привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и изменению климата посредством организации экологических акций, круглых столов, лекций и мастер-классов.
«Климатическая неделя, приуроченная к Году экологии, безусловно, привлечет внимание широкой общественности к проблемам охраны природы. Мы надеемся, что данное мероприятие станет ежегодным и уже в ближайшее время даст первые позитивные результаты. РУСАЛ, реализующий целый ряд экологических программ, готов поделиться своим опытом с компаниями, находящимися в самом начале решения этого сложного, но крайне важного для нашей дальнейшей экологической безопасности вопроса», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.
Одной из приоритетных задач РУСАЛа на протяжении многих лет является снижение выбросов парниковых газов, объем которых с 1990 года сократился более чем на 50 %. Порядка 90 % алюминиевого производства РУСАЛа обеспечивается за счет использования гидроэнергии, и в планах компании к 2020 году довести эту долю до 100 %. Используя чистую и возобновляемую энергию гидроэлектростанций, РУСАЛ стремится к наилучшим показателям в отрасли по выбросам CO2 и иных парниковых газов.
В настоящий момент РУСАЛ проводит экологический марафон «Зеленая волна», в рамках которого в 13 городах будут высажены деревья (май-июнь) и будет произведена уборка берегов рек (сентябрь-октябрь). Также на протяжении нескольких лет компания занимается модернизацией существующих мощностей и созданием нового энергоэффективного оборудования и технологий, минимизирующих влияние на окружающую среду.