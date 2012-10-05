«Память о холокосте»: красноярцам покажут фильм о музеях в бывших концлагерях (видео)

23 мая в Красноярске, в КГПУ им. Астафьева (Ады Лебедевой, 89), состоится открытый показ документального фильма «Аустерлиц».

Картина режиссера с мировым именем Сергея Лозницы, обладателя премии Международного объединения кинокритиков FIPRESCI и участника официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017, снималась на территории бывших концлагерей в Германии и посвящена не только памяти о холокосте, но и культуре памяти в широком смысле слова.

События в фильме происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория.

Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале в 2016 году, после чего она получила приз как лучший документальный фильм на кинофестивале в Лейпциге и была показана на Берлинском кинофестивале. Весной 2017 фильм был в российском кинопрокате в более чем в 20 городах.

После показа состоится дискуссия на тему «Культура памяти» с участием Бориса Романова — тренера гражданского образования, исследователя холокоста.

Генеральный партнер показа и дискуссии — Фонд Михаила Прохорова.

Начало просмотра 23 мая 14:00 в главном корпусе педагогического университета (ул. А. Лебедевой, 89) в аудитории 3-10. Вход свободный.