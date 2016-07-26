Первые последние звонки прозвучат в красноярских школах уже завтра

Последние звонки прозвучат в этом году в Красноярском крае для 41,6 тыс. школьников, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства образования региона.

Каждая территория сама выбирала более удобный для нее день в период с завтрашнего дня, 19 мая, до следующей пятницы, 26 мая. Большинство городов и районов, в том числе и Красноярск выбрали четверг, 25 мая.

«Время начала торжественных линеек у территорий разнится. В основном муниципалитеты и районы проведут последние звонки в первой половине дня — с 9:00 до 12:00, но есть школы, в которых торжественные мероприятия пройдут в вечернее время, например в Красноярске», — отметили в пресс-службе.

В этом году праздновать окончание школы будут 14,2 тысячи выпускников 11-х классов и 27,4 тысячи выпускников 9-х классов — всего 41,6 тыс. школьников. Кроме того, в этом году в крае заканчивают обучение 425 первых выпускников 17 специализированных классов. В Красноярске к выпуску готовится 12,5 тыс. школьников — 8 тыс. девятиклассников и 4,5 тыс. 11-классников.

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«В 36 муниципалитетах есть школы, где последний звонок прозвучит для одного или двух выпускников. Поэтому для таких учеников праздник объединят с выпускниками 9-х классов. Самое большое число выпускников 11-х классов — в гимназии „Универс“ (Красноярск, Корнеева, 50) — 148 человек, а самое большое число выпускников 9-х классов — в школе № 150 (Красноярск, Алексеева, 95) —195 человек», — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что у них уже собрана вся информация о месте и времени проведения последних звонков всех школ края. Традиционно мероприятия будут проходить в основном на территориях общеобразовательных учреждений — в актовых и спортивных залах. В отдельных случаях — в сельских домах культуры. Принимаются меры по обеспечению безопасности на школьных праздниках — для этого письма с рекомендациями для директоров и учителей разосланы во все учебные заведения.