«Будто в грудь пнули»: красноярцы пришли в шок от граффити на ценной мозаике

В Красноярске неизвестные вандалы исписали граффити мозаику на кинотеатре «Родина», в случившемся разбирается полиция.

Об инциденте рассказала жительница города, которая также сфотографировала испорченный фасад здания и поделилась снимками в социальной сети. Предположительно, огромная черно-белая надпись в стиле граффити появилась минувшей ночью.

В полиции заявили, что проводят по этому факту проверку. Личность вандала пока не установлена.

Поступок нерадивого «художника» вызвал негодование горожан.

«Знаете, действительно, как будто в грудь пнули. Не, я понимаю, что нашей культуре не до культурного наследия (каковым признана мозаика на кинотеатре). Ну признали наследием — и хватит с неё, пусть дальше украшает притон бомжей, пусть разрушается, да пусть хоть что... Ну не охрану же у мозаики ставить, сами подумайте. Не до неё!» — посетовала автор фотографий.

Напомним, только вчера краевые депутаты обсудили включение этой мозаики из речной гальки (художник Евгений Кобытев, 1960) в реестр краевых памятников. Ранее здание «Родины», ныне неиспользуемое, несколько раз пытались продать, однако покупатель для кинотеатра так и не нашелся. В 2010 году возникла идея превратить его в спортивный зал, где будут заниматься борцы. В июне 2016-го стало известно, что объект передали детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе, разработана проектно-сметная документация, однако денег на воплощение проекта нет.