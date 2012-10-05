Мозаику на кинотеатре «Родина» возьмут под охрану

Мозаичное панно на красноярском кинотеатре «Родина» планируют включить в перечень объектов культурного наследия. Этот вопрос сегодня обсудили депутаты Законодательного Собрания края на комитете по образованию, культуре и спорту.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края сегодня представила на рассмотрение комитета вопрос о включении в единый госреестр трех выявленных объектов культурного наследия.

В список предлагается включить здание, где размещались управленческие службы Красноярской авиации Главсевморпути, летчики которой участвовали в освоении Енисейского Севера и Арктики (Красноярск, ул. Молокова, 2), и мемориал Славы Героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Туруханск).

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Также представители службы предложили включить в перечень и мозаичное панно «Родина-мать» на фасаде кинотеатра «Родина», выполненное из речной гальки (Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 100в).

В итоге депутаты решили внести проект постановления о согласовании включения объектов культурного наследия в реестр на рассмотрение сессии.

Напомним, о том, что эксперты признали культурно-историческую ценность мозаики, стало известно прошлым летом. В предшествующие годы здание «Родины», ныне неиспользуемое, несколько раз пытались продать, однако покупатель для кинотеатра так и не нашелся. В 2010 году возникла идея превратить его в спортивный зал, где будут заниматься борцы. В июне 2016-го стало известно, что объект передали детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе, разработана проектно-сметная документация, однако денег на воплощение проекта нет.

Также парламентарии согласовали передачу в безвозмездное пользование хоккейному клубу «Сокол» недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края. Общая стоимость передаваемых помещений составляет более 66 млн рублей, а общая площадь недвижимого имущества — 1038,9 кв. м. Как отметил присутствующий на заседании министр спорта Сергей Алексеев, передача в безвозмездное пользование помещений АНО ХК «Сокол» преследует в том числе социально полезную цель, поскольку хоккейный клуб является социально ориентированной некоммерческой организацией и при этом развивает профессиональный и детско-юношеский спорт, популяризируя хоккей с шайбой на территории края.