Программа доступной ипотеки в России провалилась, считает красноярский депутат Госдумы

Агентство ипотечного жилищного кредитования провалило работу по улучшению жилищных условий россиян, считает депутат Государственной Думы от Красноярского края Сергей Натаров.

По его словам, жилье эконом класса в рамках специальной программы купили лишь 26 тысяч семей, тогда как нуждаются в нем 23 миллиона: если учесть, что среднестатистическая семья состоит из трех человек, то выходит, что 69 миллионов граждан, или почти половина населения страны, ждут улучшения жилищных условий. Об этом парламентарий заявил в эфире радио «Вести FM», комментируя заключение счетной палаты России в отношении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), созданного правительством РФ для поддержки рынка жилья и ипотеки.

По информации федеральных СМИ, проверяющие выявили, что за 2014-2016 годы агентство не завершило в срок ни одну из стратегий развития.

«В настоящее время АИЖК сокращает поддержку приоритетных социальных категорий населения, — отметил депутат. — В 2015 и 2016 годах объемы выкупа Агентством ипотечных кредитов, предоставленных этим социальным категориям, сократились в 3 раза по сравнению с 2014 годом. Основная цель АИЖК теперь — максимальная прибыль. Те госгарантии, которые получает Агентство (а это 56 миллиардов рублей), используются крайне неэффективно».

Сергей Натаров подчеркнул, что механизмы реализации ипотечных программ не проработаны. Более того, так и не снизился средний размер процентной ставки (до уровня не выше инфляции на 2,2 процентных пункта).

«Что мы получили в итоге? Количество семей, которые приобрели квартиры эконом класса в рамках программы „Жилье для российской семьи“ за 2014-2016 годы составило всего 26 тысяч при плане 463 тысячи, т.е. менее 6 %. Очевидно, что при таком подходе к реализации своих уставных обязанностей ключевая задача Агентства по обеспечению среднего класса доступным жильем выполнена не будет», — заключил народный избранник.

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Напомним, ранее в Красноярском крае аудиторы нашли нарушения в реализации жилищных программ и усомнились эффективности использования целого миллиарда бюджетных рублей на эти цели. Кроме того, выяснилось, что красноярцы тоже не спешат покупать жилье эконом класса по 35 тыс. рублей за кв. метр: в специально построенных для этого домах к марту удалось продать лишь 10-25% квартир. Сообщалось, что при плане строительства 14 тысяч квартир в очереди на них стоит лишь около 3700 человек.