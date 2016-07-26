Четверо дольщиков засудили строителей за кривые стены в одной квартире

Семья из красноярской Покровки отсудила у строителей полмиллиона за некачественную 3-комнатную квартиру. Все четверо пострадавших жильцов одной квартиры смогли добиться в суде компенсации.

Летом 2015 года семья из четырех человек купила в общую долевую собственность квартиру площадью 81 кв. м за 4,16 млн рублей. Но жилье, расположенное на 9 этаже в кирпично-монолитном доме на ул. Чернышевского, оказалось с дефектами. Во все помещениях имелись неровности стен, пола и потолка, некачественно затерт штукатурный слой потолочных плит. Обои в квартире поклеили со складками и они отслаивались, трубы покрасили с потеками краски, конвекторы отопления установили не по уровню. Оконные, дверные и балконные блоки отклонялись от вертикали, между дверным полотном и коробкой межкомнатных дверей имелись зазоры. На претензию жильцов о возмещении расходов по устранению недостатков застройщик ФСК «Монолитинвест» не ответил, и они обратились в суд.

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Экспертиза выявила грубые нарушения требований нормативно-технической документации при производстве строительно-монтажных и отделочных работ. Стоимость работ по устранению недостатков составила 264 тыс. рублей. Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать со строительной компании в пользу каждого из четырех членов семьи по 66 тыс. рублей стоимости устранения дефектов жилья, по 30 тыс. рублей неустойки, по 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и по 35 тыс. рублей штрафа за неудовлетворения требований потребителя в добровольном порядке.

Таким образом, в пользу каждого истца присудили по 136 тыс. рублей, а общая сумма взыскания с ответчика составила 544 тыс. рублей.

Застройщик обжаловал судебное решение — просил снизить сумму неустойки, штрафа, а также компенсации морального вреда, хотя при вынесении первого решения суд учел ходатайство компании о снижении размера неустойки и штрафа. В итоге краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.