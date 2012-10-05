Жилец во время ремонта затопил два нижних этажа: обязали заплатить соседям

За две затопленные горячей водой квартиры собственники отсудили у безответственных коммунальщиков и соседей более 100 тыс. рублей. Суд пришел к выводу, что в случившемся виноваты и жильцы верхней квартиры, и ТСЖ, поэтому степень вины каждого определи по 50 %.

Инцидент произошел в августе 2016 года в многоэтажном доме на ул. Сургуладзе в Минусинске. Из квартиры, где проводился ремонт, протекла вода, затопив две квартиры, расположенные на этаж и два этажа ниже. Вода повредила потолки, стены, полы и находящиеся в помещениях вещи и предметы быта.

Как оказалось, в день потопа сотрудники ТСЖ «Наш дом» проводили профилактические работы по проверке и промывке системы отопления дома. Делали они это в неотопительный сезон и не предупредили жильцов о подаче горячей воды. А в одной из квартир шел ремонт, была снята батарея и не закрыты вентили подачи воды. При таких обстоятельствах суд решил, что в подтоплении квартир были виноваты ТСЖ и собственник жилого помещения, который допустил открытое состояние общедомовой системы отопления, не предупредив об этом ТСЖ.

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Минусинский городской суд постановил взыскать с ТСЖ и собственника квартиры в пользу одного из пострадавших жильцов 117,6 тыс. рублей в счет возмещения материального вреда — по 58,8 тыс. рублей с каждого ответчика, в пользу другого истца — 16,6 тыс. рублей ущерба (по 8,3 тыс. рублей).

Собственник самой нижней квартиры обжаловал судебное решение, заявив о необоснованности отказа в возмещении ущерба за поврежденный телефон стоимостью 16,7 тыс. рублей и планшетный компьютер за 20 тыс. рублей. Но Красноярский краевой суд не нашел для этого оснований, так как мужчина не доказал, что они пришли в непригодное состояние именно из-за потопа, пояснила пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.