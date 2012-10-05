Фильм с Киану Ривзом про Сибирь не снимут в Красноярске

Съемки американского фильма «Сибирь» не будут проходить в Красноярске, как это предполагали ранее СМИ, однако ради погружения в роль актер Киану Ривз планирует несколько месяцев поездить по России.

Напомним, в феврале федеральные издания посулили красноярцам приезд голливудского актера Киану Ривза — якобы здесь предполагалось организовать съемки романтического триллера «Сибирь». В фильме Киану Ривз сыграет американского мошенника, отправляющегося в российскую глубинку, вступающего в конфликт с местной мафией и влюбляющегося в хозяйку кафе по имени Катя.

Однако съемки фильма о Сибири решили провести в Канаде. «Не потому, что мы не хотим ехать в Россию. Просто так технически удобнее и дешевле», — сообщил в интервью «Известиям» Киану Ривз.

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По его словам, перед началом съемок он вместе с коллегами по фильму совершит путешествие по России. «Я попросил, чтобы перед началом съемок мы со сценаристом и режиссером просто поездили пару месяцев по стране, познакомились поближе с жителями, культурой, традициями», — рассказал актер. В противном случае он откажется от роли, подчеркнул Ривз.

Голливудский актер добавил, что «неплохо» понимает русский язык: «Сейчас читаю „Гамлета“ по-русски. Это моя любимая роль, я знаю английский текст наизусть — поэтому и по-русски идет легко. Трудно с произношением. Но я работаю над этим».