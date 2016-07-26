Подросток ради развлечения угнал карету скорой помощи

Школьник из Мотыгинского района угнал автомобиль «скорой помощи», поймали его в течение часа по горячим следам. Инцидент произошел еще на майских праздниках, но в краевой полиции рассказали о нем только сегодня.

Спецмашину без водителя полицейские обнаружили ночью на обочине дороги. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство угнали из гаража лечебного учреждения.

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«Стражи порядка по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался местный житель 2002 года рождения. Молодой человек рассказал полицейским, что ему было скучно и он решил покататься на машине по поселку, однако не справился с управлением и машина съехала в кювет», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.