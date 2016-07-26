Звезды этномузыки приедут на фестиваль «Мир Сибири»

На международном фестивале этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», который в этом году пройдет в Шушенском с 7 по 9 июля, выступят мировые звезды жанра world music (этно).

Как рассказали организаторы фестиваля, хедлайнерами мероприятия станут: группа «Мельница» (Москва), «Хуун-Хуур-Ту» (Тува), Theodor Bastard (Санкт-Петербург), Authentic Light Orchestra (Швейцария, Армения, Россия), оркестр балканской музыки Bubamara Brass (Москва), TRAD ATTACK (Эстония), группа Инны Желанной (Москва), Сергей Старостин и проект «Этносфера» (Москва), дуэт Duo Klak (Австрия) и DJ Qwall (Корея).

На фестивале состоятся и две музыкальные премьеры: Инна Желанная впервые покажет свою новую программу «Вилы» на большой сцене за пределами Москвы, а коллектив Authentic Light Orchestra исполнит песни из еще неизданного альбома.

Среди новинок фестиваля — работа новой площадки «Этнодеревня». Здесь будут располагаться традиционные жилища коренных народов Сибири — эвенкийский и таймырский чумы, хакасская, бурятская и тувинская юрты. Пройдут тематические мастер-классы, экскурсы в быт и традиции северян.

Для любителей кино будет работать локация «Этнокиноклуб», где покажут работы российских документалистов — фильмы из фондов кинофестиваля «Путешествие по России». Причем картины представят сами авторы.

Также в этом году фестиваль взаимодействует с Русским географическим обществом: состоится масштабная фотовыставка «Самая красивая страна», которая расположится на площадке «Этнопарк».

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Любителей путешествий на фестивале познакомят с достопримечательностями Красноярского края, республик Хакасия и Тува, будут работать туристско-информационные центры этих регионов. Там можно будет получить любую консультацию по туристскому маршруту, взять бесплатную карту или путеводитель по региону, приобрести обзорную экскурсию.

Традиционно насыщенной будет программа Обрядовой поляны. Фестивальные мероприятия там будут начинаться уже в 8 утра и заканчиваться глубоко за полночь: оздоровительные практики, игры народов мира, обряды, мастер-классы от номинантов и членов жюри этномузыкальной премии «Мира».

Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте фестиваля и на площадках «Мира Сибири» в социальных сетях.