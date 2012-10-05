В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

В спортивном комплексе «Красноярск» прошли матчи пятого тура корпоративного чемпионата «Лиги чемпионов бизнеса» по баскетболу.

«Красноярский цемент» переиграл оппонента со счётом 44:36, а СФУ не оставил «русаловцам» никаких шансов — 62:34. Ещё один поединок не состоялся. «КрайДЭО» пропустила уже вторую игру чемпионата, «Востсибнефтегазу» была присуждена техническая победа — 20:0.

«Может, со стороны показалось, что победа одержана легко, но это не так. Соперник очень тяжёлый. Сегодня попал издали несколько раз, но я не гонюсь за собственными очками, в первую очередь, стараюсь играть на партнёров. Задача на второй круг? Исправить те ошибки, что мы совершили в круге первом, исключить поражения и побороться за первое место», — поделился впечатлениями от игры Александр Мартынов из «Красноярского цемента».

«До этого матча так быстро мы не играли. Благодаря скорости больше стало открытых бросков, чаще попадали. Ребята в „Русале“ постарше, они такого темпа не выдержали. Доволен и командой, и своей игрой, но всегда хочется большего, конечно. Мы не расслабимся во втором круге, сделаем всё, чтобы завоевать первое место», — подвел итоги Денис Гуринов из команды СФУ.

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play