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В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»
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В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

19 мая 17:25
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В спортивном комплексе «Красноярск» прошли матчи пятого тура корпоративного чемпионата «Лиги чемпионов бизнеса» по баскетболу.

«Красноярский цемент» переиграл оппонента со счётом 44:36, а СФУ не оставил «русаловцам» никаких шансов — 62:34. Ещё один поединок не состоялся. «КрайДЭО» пропустила уже вторую игру чемпионата, «Востсибнефтегазу» была присуждена техническая победа — 20:0.

«Может, со стороны показалось, что победа одержана легко, но это не так. Соперник очень тяжёлый. Сегодня попал издали несколько раз, но я не гонюсь за собственными очками, в первую очередь, стараюсь играть на партнёров. Задача на второй круг? Исправить те ошибки, что мы совершили в круге первом, исключить поражения и побороться за первое место», — поделился впечатлениями от игры Александр Мартынов из «Красноярского цемента».

Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

«До этого матча так быстро мы не играли. Благодаря скорости больше стало открытых бросков, чаще попадали. Ребята в „Русале“ постарше, они такого темпа не выдержали. Доволен и командой, и своей игрой, но всегда хочется большего, конечно. Мы не расслабимся во втором круге, сделаем всё, чтобы завоевать первое место», — подвел итоги Денис Гуринов из команды СФУ.

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play

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