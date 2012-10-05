Обрезчиков деревьев в Красноярске накажут за превращение тополей в «столбы»

Мэрия накажет подрядчиков за нарушения при обрезке деревьев в двух районах Красноярска. 22 мая на своей странице Facebook общественник Александр Колотов опубликовал официальные ответы на свои жалобы.
Представитель экологической организации указал муниципальному «Центру недвижимости» на неправильную обрезку деревьев на ул. Шумяцкого, 7, и в парке «Троя» на ул. Баумана. Проверка подтвердила факт нарушений: тополя, клены и вязы омолаживались «путем посадки на столб», что прямо запрещают рекомендации по обрезке.
Кроме этого, в парке работы выполнялись неаккуратно, а места срезов не везде замазывались, что может привести к гибели деревьев.
Теперь с нарушителями будут разбираться полицейские — материалы передали в отделы полиции для проверки и привлечения виновных к ответственности «за нарушение пункта 6.10 Правил благоустройства территории города Красноярска».