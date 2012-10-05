Обрезчиков деревьев в Красноярске накажут за превращение тополей в «столбы»

Мэрия накажет подрядчиков за нарушения при обрезке деревьев в двух районах Красноярска. 22 мая на своей странице Facebook общественник Александр Колотов опубликовал официальные ответы на свои жалобы.

Представитель экологической организации указал муниципальному «Центру недвижимости» на неправильную обрезку деревьев на ул. Шумяцкого, 7, и в парке «Троя» на ул. Баумана. Проверка подтвердила факт нарушений: тополя, клены и вязы омолаживались «путем посадки на столб», что прямо запрещают рекомендации по обрезке.

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