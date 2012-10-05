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Погоню на вертолете и освобождение «заложников» покажут на форуме «Антитеррор»
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В Красноярском крае

Погоню на вертолете и освобождение «заложников» покажут на форуме «Антитеррор»

22 мая 14:26
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24 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь» стартует Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Открытие форума будет сопровождаться эффектными показательными выступлениями военных и полиции. Для зрителей разыграют настоящие сцены из остросюжетного боевика с обезвреживанием «террористов», захватом и освобождением «заложников», погонями и стрельбой.

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В мероприятиях примут участие бойцы специальных подразделений войск Росгвардии, личный состав СОБРа и ОМОНа, полк ДПС, отдел вневедомственной охраны. В выступлениях будет задействована мощная спецтехника, к примеру, бронеавтомобиль ТИГР и даже вертолет. На нем группа захвата отправится погоню за условным главарем банды преступников.

Показательные выступления пройдут на уличной площадке возле МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19) 24 мая в 14:00. Вход свободный.

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