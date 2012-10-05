Железногорский ГХК подтвердил высокие стандарты качества

Железногорский Горно-химический комбинат (предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) успешно прошёл второй ежегодный надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям двух международных стандартов: в области СМК — ISO 9001 и СЭМ — ISO 14001.

Аудит проводили независимые эксперты по сертификации систем управления холдинга DQS Holding GmbH (Германия) одной из крупнейших и самых авторитетных международных организаций по сертификации: ведущие аудиторы DQS Ирина Лебедева и Елена Шапошникова, а также технический эксперт Ильдар Зяпаров. В течение четырёх дней, с 15 по 18 мая, команда аудиторов оценила новые производства на площадке Изотопно-химического завода (ИХЗ) и реализацию пилотного проекта «Росатома» по организации современного открытого рабочего пространства.

В этом году аудит прошёл в различных подразделениях комбината — ИХЗ, ДКС, ПКУ, УТКиУК, службе управления персоналом, ГЭМ, УООТ, в казначействе, ПТУ, УСО, ООиР, ЭУ, ООТ, ГО ЧСиМП. По результатам всесторонней проверки аудиторы подписали отчет, в котором отмечено, что Горно-химический комбинат экспертизу успешно прошел, замечаний нет, а действие сертификата подтверждено.

Материалы по теме Фоторепортаж: Наука, атомы и молодежь В Железногорске прошли традиционные Курчатовские чтения

Команда аудиторов внесла несколько предложений по улучшению организационных моментов. В отчёте особо отмечены сильные стороны: высокий уровень компетентности и опыта руководителей и главных специалистов предприятия. Также аудиторы отметили построенные и введенные в эксплуатацию новые мощности: объект ХОТ-2 по «сухому» хранению отработавшего ядерного топлива и опытно-демонстрационный центр. Проверяющие оценили организованный командный стиль работы. Удовлетворённость потребителей отмечена как высокая, а результативность составила 100 %. Кроме того, на предприятии внедрена автоматизированная система безопасности транспортирования — система спутникового слежения за движением транспорта.

Эксперты отметили эффективную работу по проведению профессионального обучения персонала. СМК и СЭМ на предприятии продолжают быть результативными, адекватными, имеют потенциал для дальнейшего развития и совершенствования, отметили в компании. Это подтверждает и премия правительства РФ в области качества, которой ГХК был удостоен в 2016 году.

В следующем году ГХК предстоит пройти ресертификацию по новым версиям международных стандартов 2015 года: в области СМК — ISO 9001 и СЭМ — ISO 14001.