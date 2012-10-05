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Красноярские бизнесмены вновь сразились в баскетбол
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Красноярские бизнесмены вновь сразились в баскетбол

22 мая 18:47
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21 мая в спортивном комплексе «Красноярск» прошли баскетбольные матчи шестого тура корпоративного чемпионата «Лиги чемпионов бизнеса»

Как рассказали организаторы, спокойное течение игрового дня взорвала «КрайДЭО»: в поединке с «Русалом» «дорожники» добились сенсационной победы — 53:47. В двух других встречах обошлось без неожиданностей. СФУ без особых проблем переиграл «РЖД» — 61:43, а «Красцемент» оказался сильнее «Востсибнефтегаза» — 55:37.

«В принципе, уверенно выиграли, иногда по ходу матча расслаблялись, но в последней четверти сыграли, как нужно. Мне нравится работать в защите, отбирать, перехватывать и помогать партнёрам забивать. Собственная статистика для меня не так важна, главное — победа команды. Отмечу Дениса Гуринова, он сегодня попадал, когда было нужно, и не допускал невынужденных ошибок, что иногда ему свойственно», — поделился впечатлениями от игры Александр Горячкин из команды СФУ.

Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч шестого тура «Лиги чемпионов бизнеса»

«Наконец-то выиграли, наши легионеры сделали игру, а мы им по мере сил помогали. Все ребята молодцы, и в атаке забивали, и в обороне работали. Семь „трёх“ забили. Я ни разу издали не попал, но это объяснимо, выпал из игрового ритма, практики не хватало. Жаль, конечно, что так провели первый круг, но во втором постараемся бороться в каждом матче», — подвел итог игры Дмитрий Бубович из команды «КрайДЭО».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play.

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