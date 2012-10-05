Красноярские бизнесмены вновь сразились в баскетбол

21 мая в спортивном комплексе «Красноярск» прошли баскетбольные матчи шестого тура корпоративного чемпионата «Лиги чемпионов бизнеса»

Как рассказали организаторы, спокойное течение игрового дня взорвала «КрайДЭО»: в поединке с «Русалом» «дорожники» добились сенсационной победы — 53:47. В двух других встречах обошлось без неожиданностей. СФУ без особых проблем переиграл «РЖД» — 61:43, а «Красцемент» оказался сильнее «Востсибнефтегаза» — 55:37.

«В принципе, уверенно выиграли, иногда по ходу матча расслаблялись, но в последней четверти сыграли, как нужно. Мне нравится работать в защите, отбирать, перехватывать и помогать партнёрам забивать. Собственная статистика для меня не так важна, главное — победа команды. Отмечу Дениса Гуринова, он сегодня попадал, когда было нужно, и не допускал невынужденных ошибок, что иногда ему свойственно», — поделился впечатлениями от игры Александр Горячкин из команды СФУ.

«Наконец-то выиграли, наши легионеры сделали игру, а мы им по мере сил помогали. Все ребята молодцы, и в атаке забивали, и в обороне работали. Семь „трёх“ забили. Я ни разу издали не попал, но это объяснимо, выпал из игрового ритма, практики не хватало. Жаль, конечно, что так провели первый круг, но во втором постараемся бороться в каждом матче», — подвел итог игры Дмитрий Бубович из команды «КрайДЭО».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play.