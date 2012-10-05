Около «Столбов» пытались застроить проданный по фальшивым документам участок

Прокуратура добилась возвращения муниципалитету приватизированного по фальшивым документам участка земли в Березовском районе, сообщили 23 мая в прокуратуре Красноярского края.

С жалобой на начало работ на участке в непосредственной близости от заповедника в прокуратуру обратилась администрация «Столбов». Проверка показала, что участок площадью 125 кв. км в 1999 году поставили на кадастровый учет по решению администрации Березовского района, а потом продали, кому — не уточняется.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратурой района было установлено, что документ, на основании которого земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет и произведена регистрация права собственности, является фальшивым, в связи с чем прокуратурой района 26 августа 2016 года в порядке ст. 37 УПК РФ в МО МВД России „Березовский“ направлены материалы, на основании которых по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — рассказали в прокуратуре.

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Чтобы вернуть участок муниципалитету, надзорное ведомство обратилось в суд, который признал договор купли-продажи недействительным и удовлетворил требования прокуратуры.

Стоит отметить, что это не единственный участок в Зыковском сельсовете, который продали либо сдали в аренду по сомнительным документам. Подозрения общественников вызвали участки, отданные под животноводческое хозяйство на Черной сопке. Сейчас в этом вопросе разбираются правоохранители.