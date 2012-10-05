Поставщик ядовитого «виски» в Красноярск не смог добиться смягчения приговора

Краевой суд счел законным и справедливым приговор в отношении жителя Подмосковья, признанного виновным в организации поставки в Красноярск партии контрафактного алкоголя.

Приговор 31-летнему мужчине вынесли в середине марта. Суд и следствие установили, что в ноябре 2015 года он получил от жителя Красноярска, занимающегося перепродажей алкоголя, заказ на поставку виски «Джек Дэниэлс».

Затем он приобрел в павильоне на территории АО «Мытищенская ярмарка» более 2 тыс. литровых бутылок спиртосодержащей жидкости. Около 70 из них содержали метанол. За партию мужчина заплатил не менее 216 тыс. рублей — то есть чуть более 100 рублей за бутылку.

Ввиду явно заниженной стоимости алкоголя, места его приобретения, личности продавца и отсутствия документов на виски суд пришел к выводу, что Сергей Лонгинов — его фамилию назвали в прокуратуре — осознавал, что закупленный им виски заведомо не может являться оригинальным продуктом, что он изготовлен кустарным способом, на нелегальном производстве и не отвечает требованиям безопасности.

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Эту партию продали в Красноярске при помощи посредников. От ее употребления скончались 8 человек, еще 25 пострадали.

Лонгинов свою вину признал, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием. В марте его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако защита сочла приговор слишком суровым и подала апелляцию.

18 мая краевой суд счет приговор по данному делу признан законным, а квалификацию действий осужденного и назначенное ему наказание — справедливыми.